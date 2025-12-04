La tos convulsa, también conocida como coqueluche, volvió a encender las alarmas en Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico nacional, ya se registraron más de 600 casos en lo que va de 2025, con siete muertes de menores de dos años. La jefa del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico, Teresa Corallo, se refirió al aumento de casos de tos convulsa en distintas provincias del país, especialmente en niños. Atribuyó el fenómeno a la disminución de coberturas de vacunación y recordó el esquema completo, incluidos los refuerzos y la vacunación obligatoria en embarazadas. Detalló síntomas, riesgos y la importancia de sostener la vacunación.

Corallo indicó que la principal causa probable del incremento es la baja en las coberturas de inmunización. “Este incremento probablemente se deba a la disminución en las coberturas de vacunación, que es lo que genera que emerjan enfermedades que estaban controladas”, afirmó.

La infectóloga repasó que la vacuna contra la tos convulsa forma parte del Calendario Nacional y requiere varias aplicaciones desde los primeros meses. “Son varias dosis que se inician ya a los dos, cuatro y seis meses de vida, y luego hay refuerzos entre los 15 y 18 meses, a los 6 años y a los 11 años”, explicó.

También recordó que la vacunación incluye a las embarazadas. “Las embarazadas tienen indicación de vacunarse en cada embarazo, porque es lo que protege al recién nacido en la etapa más susceptible”, dijo. Agregó que la inmunización materna genera anticuerpos “que lo protegen hasta que su organismo comience a formar anticuerpos”, dado que la primera dosis del bebé recién se aplica a los dos meses.

Sobre los síntomas, Corallo mencionó que “algo muy popular es la tos de perro”, que describió como “muy persistente, muy molesta y que puede durar muchas semanas”. En los lactantes, advirtió que pueden aparecer signos menos comunes: “Puede producir cianosis, convulsiones o apneas en donde el paciente deja de respirar”.

Consultada por los riesgos, sostuvo que la enfermedad “puede ser altamente mortal porque puede afectar no solo la vía respiratoria alta, sino también el pulmón, el cerebro y el miocardio”. Corallo remarcó la importancia de sostener la vacunación. “No hay nada que justifique que no se coloquen las vacunas a los chicos. Las vacunas son seguras”, aseguró. Y concluyó: “Nuestro lema es ‘las vacunas salvan vidas’, y eso es real”.

