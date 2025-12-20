La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria, fue derivada a la clínica tras una evaluación inicial en su casa. Se aguardan partes médicos oficiales.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó hoy al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.

De acuerdo con el parte médico al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la paciente “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”. El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.

Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”. El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el traslado se decidió durante la tarde del sábado, luego de que profesionales de la salud la evaluaran en su departamento de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Debido a una dolencia abdominal, los médicos consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos en el centro asistencial porteño.

Contexto judicial y condiciones de detención

La expresidenta, de 72 años, cumple su condena en el barrio de Constitución tras el fallo firme de la causa Vialidad. El procedimiento médico de este sábado se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas