Ante el avance de la supergripe A H3N2, expertos ponen a las vacunas en el centro de la escena.

Tras las medidas difundidas por el Gobierno Nacional como prevención ante la influenza A H3 N2, especialistas consideraron que la principal forma de evitar la propagación, son las vacunas, aunque también se mencionó un conflicto en el stock de las mismas, al tiempo en que reivindicaron el uso de barbijo en grupos de riesgo.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el infectólogo Daniel Stecher consideró que “hay que mantener la vigilancia a través de las Unidades de Monitoreo Ambulatorio que desde hace varios años permiten caracterizar qué virus respiratorios circulan en el país”.

“Es probable que se replique un aumento del número de casos, más allá de lo habitual y el adelantamiento de la temporada de gripe, al igual que se observa en el hemisferio norte”, destacó el médico.

En línea, Stecher apuntó que las “medidas preventivas son las habituales”, entre las cuales detalló el “higiene de manos, cubrir la boca al toser y tratar de evitar aglomeración”, mientras que consideró al barbijo como “recomendable para algunas personas con factores de riesgo”, aunque por el momento, “no se plantea como una conducta general”.

El sanitarista y emergentólogo, Eduardo Arellano, en conversación con NA, coincidió al respecto y, sobre la inoculación, explicó: “El Ministerio de Salud de Nación tiene graves problemas con el stock de vacunas, por ejemplo las del calendario nacional, donde hay una caída en la cobertura de un 50% lo que también afecta a las vacunas antigripales, al no tener una buenas disponibilidad en el Ministerio de Salud, hay que comprarlas al exterior”.

Stecher aseguró que “La vacuna a aplicarse es la que está disponible en el país y debe ser dada una vez por año” y Arellano enfatizó: “Como medidas de prevención hay que tener como prioridad la compra de vacunas e informar a la población de los signos, síntomas y alertas en cuanto a la circulación de este virus”.

El sanitarista señaló: “La situación puede agravarse y mucho, especialmente si no se inicia una campaña de vacunación masiva, en principio hacia los grupos vulnerables que son bebés, personas adultas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Después continuar con un sistema de inoculación para toda la población”.

Mientras que el infectólogo consideró a la vacunación como la “mejor prevención” y se explayó en la necesidad de las mismas en las “personas con riesgo de internarse y fallecer por influenza”, entre ellos colocó a “niños y niñas entre 2 y 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas y personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas cardiacas o respiratorias, inmunodepresión y obesidad”.

El emergentólogo sostuvo que “la confirmación de casos significa que el virus ya está en circulación en nuestro país”, sin embargo, transmitió tranquilidad: “No hay que alarmarse, pero sí preocuparse, sobre todo con medidas preventivas”.

En tanto, Arellano consideró que, si bien el barbijo no es una medida obligatoria, al igual que en la pandemia, debería “usarse por higiene respiratoria” e hizo hincapié en quienes “atraviesen síntomas de resfrío, tos y/o fiebre, al igual que si vamos a la guardia de un hospital, consultorio o bien compartimos con inmunocomprometidas o personas que pertenecen a grupos de riesgo”.

Asimismo, destacó la relevancia del lavado de manos: “Es una de las medidas sanitarias más importantes, principalmente, si volvemos de la calle”. En tanto, concluyó: “Lo que debemos hacer como país es tener una cobertura nacional de vacunas, así como una campaña de información clara para la población y medidas preventivas, así como la ventilación cruzada”.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas



