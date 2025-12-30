"Efectivo Sí", la financiera del grupo Galeno; cerró definitivamente su céntrica sucursal ubicada en calle 12 entre 11 y 13 de Presidencia Roque Sáenz Peña y despidió a todos sus empleados. Cabe recordar que el mes pasado ya habían cerrado nueve sucursales en distintos puntos del país, dejando despidos masivos.

La firma tenía presencia en todas las provincias argentinas. Además de préstamos, también emitía tarjetas de crédito, toma de depósitos en cajas de ahorro y plazo fijo, vendía pólizas de seguros y pagaba jubilaciones y pensiones.

En una nota de ElDiarioAr, señalan que la compañía pertenece a la reconocida prepaga Galeno, de Julio Fraomeni, un hombre que figura 44º en el ranking de millonarios de nuestro país que elabora la revista Forbes.



En el caso de Sáenz Peña, la triste y lamentable noticia fue confirmada a Periodismo365 por Hugo Aguado, Secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de nuestra ciudad. El sindicalista informó que ayer una empleada de "Efectivo Sí", afiliada al CEC; se comunicó con el Área Legales del Sindicato "para consultar si estaban correctas las indemnizaciones, porque la empresa les avisó a todos los empleados que cerraban definitivamente la sucursal Presidencia Roque Sáenz Peña, aunque desconocemos el número total de empleados que fueron despedidos".

La céntrica financiera fue una de las primeras en instalarse en Sáenz Peña, "y tenía tres empleados fijos blanqueados aunque también había de otros convenios como limpieza y seguridad que suelen ser tercerizados. Al cerrar definitivamente la sucursal, esos trabajadores quedan sin su sustento diario", evaluó Aguado; agregando que "nosotros también tenemos trabajadores de muchas firmas, que si bien no son afiliados estaban dentro del Convenio de empleados de comercio", detalló.

Según los expertos, la entidad financiera Efectivo Sí, perteneciente al grupo médico Galeno, tomó la decisión de dejar inactivas oficinas en varias provincias por motivos que obedecen al aumento de encajes y tasas que complicaron su fondeo. Su propietario es Julio Fraomeni y ocupa el puesto 44° de millonarios de nuestro país aunque este año tuvo que enfrentar paros en su compañía de medicina prepaga.

Los problemas para Efectivo Sí empezaron cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, ordenó subir las tasas a partir de julio pasado para frenar la corrida al dólar, qué él mismo incentivó en parte por la inyección de pesos al desarmar las Letras Fiscales de Liquidez (Leliq) que tenían los bancos y por la falta de acumulación de reservas en el Banco Central.

Pero como no tuvo los efectos esperados, incrementó los encajes hasta niveles que ahogaron aún más el crédito en la Argentina y, por tanto, la actividad económica. Las tasas que cobran Efectivo Sí se dispararon hasta lo imposible. En la página web de la financiera lo cuenta. La tasa efectiva anual llega al 1.605% para un préstamo al contado de hasta $4,3 millones a devolver en 60 cuotas. Si se descuenta de los haberes, entonces cobra 383% por hasta $10 millones en el mismo plazo

Según medios nacionales, Fraomeni creó un verdadero imperio con su empresa de medicina prepaga que cuenta con 10.000 trabajadores, una cartilla de 68.000 profesionales y una red de sanatorios que la hacen ser la tercera compañía de cobertura médica privada más importante del país.

Periodismo365



