Un sujeto de 18 años de edad, acusado de desfigurar a ladrillazos a un jubilado de 70 años; se presentó este martes en la Fiscalía de Investigación Penal en turno. Allí fue imputado por el delito de "Lesiones Leves" e inmediatamente quedó en libertad supeditado a la causa. En tanto la víctima de edad avanzada, tendría ya problemas de visión tras el salvaje ataque.

En función de lograr una comunicación fluida y colaborativa desde el núcleo familiar del presunto autor, K.Z, de 18 años, domiciliado en calle 5 entre 4 y 6 del mismo barrio, se logró contacto directo con la madre del mismo, acordándose la presentación voluntaria del acusado.

Más tarde, la Fiscalía interviniente, dispuso que K.Z. sea trasladado de inmediato a sede judicial para declaración testimonial. Finalizada la misma, por disposición de la Magistrada se trasladó al acusado a Comisaría 3º para ser notificado de su Imputación en libertad por el delito de "Supuestas Lesiones leves y medida de Prohibición de acercamiento respecto del damnificado".

Asimismo, la Fiscalía informó que ahora se abren otras causas conexas para dilucidar la totalidad de los hechos que dieron origen a esta investigación. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo de la Dra. Natacha Afanasenko; en la causa por "Supuestas Lesiones Leves".

Noticias Relacionadas: Sáenz Peña violenta: Desfiguran a ladrillazos a un jubilado en intento de asalto

Periodismo365



