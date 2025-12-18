La abstención de un diputado chaqueño en la votación del Presupuesto 2026 irritó más la tensa relación entre la Casa Rosada y Zdero.

Gerardo Cipolini había tenido sus 15 minutos de fama al hacer comentarios machistas sobre legisladoras hace unos días. Fue cuando presidió la sesión por ser el diputado más longevo. Ahora su decisión de no levantar la mano durante la votación del Capítulo 11 complicó aún más el vínculo tirante entre la Casa Rosada y Resistencia.

En el Gobierno saben que Cipolini responde al gobernador de Chaco Leandro Zdero. Por eso contaban con su voto favorable cuando la cuerda se tensara. Ese momento llegaría en el Capítulo 11 del Presupuesto 2026. Allí estaban los artículos que derogaban dos leyes molestas para la administración libertaria: la de financiamiento universitario y la de discapacidad.

¿Cómo le fue a LLA y al radicalismo en Chaco?

Luego de las dos experiencias electorales exitosas que compartieron, las disparidades de ideas y métodos entre el mandatario y los libertarios permanecen aunque la convivencia es buena. Las ideas y las formas de construir política de La Libertad Avanza y el radicalismo no son coincidentes. Esto hace que existan recelos mutuos. Y que el entendimiento solo haya llegado hasta octubre, postulan los libertarios.

La visión desde el lado radical es diferente. Consideran que la alianza política persiste. Se sostiene, señalan, en una doble disposición. En Chaco prevalece la conducción local de Zdero y, a nivel nacional, el alineamiento con las políticas de Javier Milei.

El vínculo personal entre el gobernador y el Presidente “es muy bueno”, subrayaron fuentes del radicalismo. “Es cordial, amable y de sintonía fina”, agregaron. Esta relación deberá soportar ahora el episodio del presupuesto, que supuso un baldazo de agua fría para Balcarce 50.

Las discrepancias entre ambas fuerzas quedaron bajo un paraguas durante 2025. Enfrentar al kirchnerismo, que venía golpeado tras la derrota de 2023, sería una tarea compleja. Sobre todo porque arriba de la mesa estaba su principal figura: Jorge Capitanich. Evitar el reverdecer K era un objetivo tanto de LLA como de la UCR. Así fue que unieron esfuerzos.

La primera experiencia fue positiva: el acuerdo funcionó y vencieron en las elecciones provinciales de mayo. En octubre, la fórmula y el resultado se repitieron. Superado el obstáculo, los socios quedaron cara a cara. Y se dieron cuenta de que las diferencias seguían allí. La UCR considera que LLA Chaco es una fuerza vertical, sin autonomía propia y que responde a los dictados de Buenos Aires.

En tanto, los libertarios, evalúan que en la cancha de la política los boina blanca les llevan más de un siglo de ventaja. Y que conocen todas las chicanas y recovecos posibles. Se mueven dudando más de los socios que de los adversarios, observan. Al respecto, una fuente libertaria chaqueña de primera línea reflexionó: “Es la vieja política que construye destruyendo al otro”.

¿Cómo quedará la relación LLA - UCR de cara al 2027?

Los libertarios llegaron a adelantarle a Zdero que estaban dispuestos a trabajar para su reelección en 2027. Se lo dijeron y se lo repitieron. Fueron gestos que buscaron descomprimir la tensión entre los socios electorales. Pero, según comprendieron, no bastó. Al repasar lo ocurrido, los dirigentes violetas concluyeron que la UCR mantiene la hipótesis de que LLA impulsará candidatos propios en dos años.

En esa línea, en el concierto del oficialismo nacional Chaco es uno de los lugares donde el partido violeta cree tener una organización más fuerte y extensa. Eso les dará, suponen sus referentes, una proyección política importante. Este punto, aseveran, es lo que despierta temores en el gobierno local.

En otra perspectiva, los radicales tienen una lectura contrapuesta. Entienden que la debilidad de su aliado está dada por dos falencias. Una es la territorialidad: no dispone de intendentes ni de ediles. La segunda, no tiene una figura destacada como ocurre en otros distritos.

Por eso postulan que, aunque LLA Chaco esté intentando tener vuelo propio, la Casa Rosada pondrá límites. “Les van a tirar la oreja al primer amague”, precisaron. De igual modo, estiman que es nulo que una eventual ruptura haga peligrar las chances de un segundo mandato de Zdero.

En ese orden, alegaron razones formales. Las elecciones provinciales y nacionales deben hacerse desdobladas, por mandato constitucional. Eso restaría el efecto arrastre de Milei, llegado el caso. Además para ganar la gobernación se necesita una mayoría especial. Si no se logra en primera vuelta, habrá segunda.

LLA, sostienen en el radicalismo, puede "molestar" en un comicio por la gobernación cosechando sus propios votos. Pero no más allá. Cualquier otro gesto es solo para mejorar los espacios en una reedición de la alianza electoral, añadieron.

Al respecto, consideraron que es factible que haya libertarios en el gobierno provincial a partir de 2027. Eso no ocurre por el momento. Lo más destacable es que Iván Gyoker, ex PRO de los “Halcones” de Patricia Bullrich y ahora libertario, ocupa la presidencia del interbloque del sector de Zdero y LLA en la Cámara de Diputados de Chaco.

¿Cómo afectarán los recelos la relación Nación-Provincia?

La dirigencia libertaria chaqueña tiene decidido colarse en el vínculo entre la Casa Rosada y el Ejecutivo provincial. De allí que esgriman que cada pedido que llega desde Resistencia recibe como primera respuesta un “vamos a consultar con los nuestros”.

El reaseguro de la relación estaría dada por los votos cruzados en la Legislatura provincial y en el Congreso, evalúan en el entorno de Zdero. La caída de uno voltea al otro, alertan. La abstención de Cipolini en la votación del Capítulo 11 del Presupuesto representa un giro de 180°. En los próximos días habrá que evaluar cuál es el daño que sufrió la relación.

En otra perspectiva, los libertarios condicionan el acompañamiento a que las políticas que se apliquen en Chaco estén en sintonía con lo que impulsa el Presidente. De no ser así, el radicalismo no podrá contar con el apoyo violeta, advierten.

Zdero sostiene una buena relación con el ministro del Interior, Diego Santilli, unos días antes de que asumiera el cargo de manera formal. También estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El encuentro fue en Buenos Aires. Luego se encontró con Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

“Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, posteó en X el gobernador tras las reuniones. El acompañamiento de sus diputados y senadores es una de las claves para asegurar en el Congreso las reformas que impulsa la administración Milei. De allí la decepción y la bronca con la abstención de Cipolini en una votación clave.

Al respecto, y según lee la dirigencia libertaria chaqueña, este compromiso sería la contrapartida de la “contención” que el Gobierno le ha dado al Chaco en estos últimos 24 meses. Por caso, es una de las provincias que más fondos de ATN ha recibido durante el 2025: $18 mil millones.

