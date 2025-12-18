Una fuga de la red domiciliaria de GasNea encendió las alarmas este jueves por la mañana y sumó minutos de tensión entre vecinos de las calles 17 y 0000, en el límite de los barrios Reserva Este y Monseñor de Carlo. Informes preliminares indican que operarios de otra empresa habrían impactado un caño de distribución durante tareas en la vía pública y provocaron una pérdida que se esparció con rapidez por la zona.

Intervención de emergencia

Alertados por los vecinos, técnicos de GasNea arribaron de inmediato al punto señalado -entre calles 17, 0000 y 2- y trabajaron junto a Bomberos con herramientas de detección y control. La pérdida fue calificada como leve, pero suficiente para impregnar el aire a primera hora y generar inquietud. La empresa anticipó que difundirá un comunicado con precisiones sobre lo ocurrido y destacó que el episodio no pasó a mayores por la rápida respuesta coordinada.

Mientras se ejecutaban las tareas, la Dirección de Tránsito del Municipio dispuso un amplio perímetro de restricción para vehículos y peatones. El objetivo: evitar chispas, fuentes de ignición y circulación innecesaria hasta el cierre definitivo de la reparación.

Sin heridos y recomendaciones

No se registraron personas lesionadas ni atenciones médicas vinculadas al incidente. Desde el operativo pidieron a los residentes mantener la calma, no encender llamas, desconectar artefactos y respetar los desvíos hasta nueva indicación oficial.

Con el caño ya asegurado y el servicio controlado, el barrio retomó lentamente su ritmo. La promesa es clara: cuando finalicen las verificaciones, GasNea informará los detalles técnicos y las medidas preventivas para evitar episodios similares.

