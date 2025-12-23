El servicio ferroviario circulará el 24 de diciembre en el tramo Chorotis hacia Sáenz Peña y el 25 en el tramo Sáenz Peña a Chorotis.

El nuevo cronograma de horarios está vigente desde el 8 de diciembre de 2025 y la duración estimada total del viaje es de cinco horas con 40 minutos. Por otra parte, en la página web de Trenes Argentinos se difundió que habrá circulación durante las Fiestas de Fin de Año. Este miércoles 24 comenzará el tramo Chorotis - Sáenz Peña, a las 04.00 horas de la madrugada, y el jueves 25 el tramo Sáenz Peña - Chorotis, a las 17.00 horas.

Cambios

Con el nuevo esquema la partida de Sáenz Peña a las 17.00 horas continuará: Napenay 18.02, Avia Terai 18.44, Luchadores 18.51, Los Hacheros 19.13, Campo Largo19.18, Fortín Las Chuñas 19.32, Corzuela 19.47, Pozo del Indio 19.59, Las Breñas 20.22, Charata 20.48, General Pinedo 21.13, Itín 21.42, Hermoso Campo 22, Venados Grandes 22.27 y llega a Chorotis 22.40 horas.

La partida de Chorotis a las 04.00 horas hace escala en las estaciones de Venados Grandes 4.14, Hermoso Campo 4.42, Itín 4.59, General Pinedo 5.31, Charata 5.54, Las Breñas 6.20, Pozo Del Indio 6.41, Corzuela 6.55, Fortín Las Chuñas 7.08, Campo Largo 7.23, Los Hacheros 7.27, Tierra De Luchadores 7.49, Avia Terai 7.58, Napenay 8.39 y llega a Sáenz Peña 9.40 horas.

Fuente y fotos: Norte