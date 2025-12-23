Es el valor promedio en Presidencia Roque Sáenz Peña para una mesa navideña de una familia de cuatro integrantes, que deberá gastar el 24 o el 31 a la noche.

Las expectativas del comercio de la ciudad en cuanto al incremento en las ventas no son del todo buenas, sobre todo teniendo en cuenta que hasta la fecha todo lo referente a lo relacionado a la Navidad, en cuanto a la cadena de canasta de alimentos, "no se vendió prácticamente nada y en alguno locales muy poco", según confirmaron varios de los consultados.

En tal sentido, se pudo corroborar que "una mesa Navideña para una familia de cuatro integrantes, se deberá gastar entre 80 a 100 mil pesos, para comer el 24 o el 31 a la noche". La cifra se duplicó si se compara con la canasta del 2024, que para cuatro personas tenía un costo de entre 50 a 60 mil pesos, por lo que eso está impactando en las góndolas de los supermercados y comercios locales, que se ve poco movimiento en el sector.

La venta de pan dulce, por el piso

Algo que sorprendió a comerciantes y supermercadistas de la ciudad, es la escasa venta de pan dulce este año, lo que se puede interpretar que a pesar del precio accesible de entre $1.800 llegando a los 6 mil pesos, no se vende prácticamente nada. Según los comerciantes, "la gente opta por la elaboración en los hogares, y eso se puede ver en las redes sociales y grupos de WhatsApp donde se ofrecen estos panificados al igual que budines, a precios que se ofrecen en las góndolas de locales comerciales de la ciudad".

Carne y vitel tone

Uno de los platos más emblemáticos para las fiestas de fin de año, es el requerido "Vitel Tone", que este año el kilogramo, que rinde para cuatro personas, tiene un costo de hasta los 30 mil pesos, según confirmaron desde supermercados de esta ciudad.

Mientras que en locales de comidas el mismo plato por porción que rinde para dos personas, se vende a un precio de entre los 18 a 20 mil pesos. Esto todo en base a pedido que se realizan con anticipación, donde los cocineros deben estar atentos al requerimiento sobre la cantidad, que según confirmaron, a pesar del precio se están "levantando más pedidos que el año pasado", confirmaron.

Otro de los componentes de la mesa Navideña o Año Nuevo, es el tradicional asado que puede ser de costilla, vacío, lechoncito, chivito o cordero, pero que es una tarea que generalmente la cocción de estos se realizan en los propios hogares, a diferencia del vitel tone, que si se encarga un poco más, listo para el consumo.

El precio del kilo de costilla está a 15.500 mientras que el vacío también de ternera a 16.800 pesos, lechoncitos completos, el kilogramo se paga hasta 8.500, el chivito o cordero a 7.500 pesos por kilo. Es por esa escalada en el precio de estos dos platos tradicionales que se encareció el precio de la canasta de las fiestas, en porcentajes que llegan a duplicar lo que se gastó el año pasado.

Fuente y fotos: Norte