La medida contra el exdiputado libertario fue tomada por el juez Lino Mirabelli, y regirá por un lapso de tres meses.

El juez federal Lino Mirabelli decidió en las últimas horas congelar todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días, por una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas, en la causa en la cual se lo investiga por lavado de dinero por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

La decisión del juez responde a un pedido realizado por la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, que dirige el fiscal Fernando Domínguez. En el escrito, se consideró pertinente esta medida cautelar para "asegurar la continuidad de la investigación".

"La medida solicitada procura evitar cualquier modificación en el estado registral de los bienes en cuestión, ya sea su desaparición física o su adquisición por parte de terceras personas que pudieran invocar derechos sobre dichos bienes y causar un irreparable perjuicio al proceso", indicaron.

La medida también alcanza a su pareja, María Mercedes González, y a su sociedad Varianza S.A. Dado que en la investigación, los fiscales detectaron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. Encontraron además distintas “arbitrariedades” en su declaración de la valuación de algunos de sus bienes.

La justicia se encuentra investigando los vínculos del exdiputado con Fred Machado, quien será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo con una denuncia de Juan Grabois, legislador peronista, Espert recibió al menos 200 mil dólares por parte de Machado.

Esta información salió a la luz durante la campaña electoral bonaerense, cuando Espert era el primer candidato de La Libertad Avanza para la Legislatura de la Provincia. Sin embargo, el economista debió renunciar a su candidatura luego de que se conocieran sus vínculos con el presunto narco, que involucraría también viajes en avión privado y supuestos aportes de campaña.

En ese sentido, los fiscales dijeron que los ingresos declarados por Espert no alcanzan a justificar las exteriorizaciones reflejadas y se refirieron a la “existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd”.

Además, los expertos identificaron como posible testaferro de Espert al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven carece de ingresos declarados y resulta titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos. Iglesias también resultó afectado por la medida del juez y sus bienes fueron temporalmente congelados.

El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que Espert habría recibido de Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, de Machado.

"Los elementos reunidos sugieren que dicho contrato podría constituir un instrumento hábil para intentar justificar -por adelantado- entregas de dinero posiblemente canalizadas por distintos medios", marcó.

Fuente y fotos: Clarín