La empresa Hilado S.A. anunció el cierre de su planta de confecciones en La Rioja y el despido de 60 trabajadores desde enero de 2026, en un contexto de crisis del sector textil marcado por la recesión y el aumento de las importaciones. La fábrica funcionaba también como práctica profesional para estudiantes de escuelas técnicas.

Castro explicó que la fábrica había iniciado el año con una dotación de 140 empleados, pero que la fuerte recesión económica y la caída sostenida en la demanda de producción obligaron a la empresa a implementar una reestructuración progresiva. “La fábrica arrancó el año con 140 trabajadores, pero la recesión y la baja demanda obligaron a reducir el personal hasta quedar en 58”, detalló el dirigente sindical.

Entre los factores que precipitaron el cierre, el delegado destacó la pérdida de pedidos de importantes marcas de indumentaria, situación que terminó de comprometer la continuidad de la planta. “La empresa dejó de recibir encargos clave, lo que hizo inviable sostener la producción”, señaló.

Cierra Hilado SA, planta textil en La Rioja, y 60 trabajadores quedarán sin empleo

Si bien remarcó la gravedad del impacto social que tendrá el cierre, Castro aseguró que los trabajadores despedidos percibirán las indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, explicó que Hilado S.A. pertenece al grupo TN Platex, que se comprometió a cumplir con todas las normativas laborales vigentes.

No obstante, el dirigente sindical advirtió que el cierre de la planta no es un hecho aislado, sino parte de una crisis más amplia que atraviesa el sector textil. Según indicó, el aumento de las importaciones, la pérdida del poder adquisitivo de la población y la competencia de productos extranjeros a precios más bajos están golpeando con fuerza a la industria nacional.

Con este nuevo cierre, Hilado S.A. se suma a la lista de empresas textiles que han cesado sus actividades en los últimos años en la provincia. De acuerdo con datos aportados por el sindicato, desde 2020 más de 500 trabajadores del sector han perdido sus empleos en La Rioja, un reflejo del deterioro que enfrenta la actividad textil en el contexto económico actual.

Fuente y fotos: InfoGremiales



