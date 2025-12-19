En el marco de las acciones para reforzar las tareas operativas, los vocales del Directorio de SECHEEP, Germán Perelli y Ariel Muñoz, entregaron ropas de trabajo y zapatos de seguridad a operarios del sector Distribución de la Gerencia del Área Metropolitana.

“Esta entrega, que permitirá la renovación de la indumentaria de operarios y técnicos, llega justo en el inicio de la temporada de verano que es cuando la demanda crece y los operarios realizan mayor cantidad de tareas”, señaló el vocal del Directorio, Germán Perelli, quien junto al otro vocal de la empresa, Ariel Muñoz; y al gerente del Área Metropolitana, Ricardo gamarra, encabezaron un acto de entrega de prendas en Resistencia.

En esta etapa, la acción incluye a las ocho gerencias zonales que la empresa energética tiene en todo el territorio chaqueño y alcanza al personal operativo de las ciudades cabeceras y las localidades que conforman los distritos y sub-distritos de cada gerencia. “En una próxima etapa será el turno del personal masculino y femenino de los sectores administrativos”, agregó Perelli.

La distribución de ropa de trabajo consiste en camisas y pantalones de tela de grafas con detalles reflectivos y logos de la empresa que aportan visibilidad y presencia institucional; así como zapatos de seguridad con suelas de goma, puntas de acero, personalizados para Secheep con logos y suelas de color distintivos.

“La entrega realizada permite que el personal renueve su ropa de trabajo y sus calzados con el objetivo de garantizar a los trabajadores seguridad y calidad a la hora de realizar sus tareas en lo que a indumentaria se refiere”, agregó a su turno, el vocal Ariel Muñoz.

Entrega en todas las gerencias zonales

En total, en toda la provincia se distribuyeron 1510 camisas y pantalones de grafa y la misma cantidad de calzados de seguridad. La entrega de la ropa alcanzó al personal operativo de las ocho gerencias zonales de Secheep.

-Gerencia del Área Metropolitana (Resistencia): 366 camisas, 366 pantalones y 366 pares de zapatos.

-Gerencia Zona Centro (Presidencia Roque Sáez Peña): 266 camisas, 266 pantalones y 266 pares de zapatos.

-Gerencia Zona Norte (Juan José Castelli): 120 camisas, 120 pantalones y 120 pares de calzados.

-Gerencia Zona Central Sudoeste (Charata): 168 camisas, 168 pantalones y 168 pares de calzados.

-Gerencia Zona Sur (Villa Ángela): 182 camisas, 182 pantalones y 182 pares de calzado.

-Gerencia Zona Este (Las Palmas): 100 camisas, 100 pantalones y 100 pares de zapatos.

-Gerencia Zona Central Este (Quitilipi): 176 camisas, 176 pantalones y 176 pares de calzado.

-Gerencia Zona Nordeste (General San Martín): 132 camisas, 132 pantalones y 132 pares de zapatos.

La adquisición de esta ropa de trabajo, muy necesaria, representa un gran esfuerzo para Secheep, pero a su vez implica una gran satisfacción de poder brindarle las condiciones apropiadas a los trabajadores porque el recurso humano es clave para poder brindar a la sociedad un servicio eléctrico de calidad y eficiente, señalaron desde el Directorio de la empresa.

Periodismo365



