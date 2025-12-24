La iniciativa apunta a concientizar sobre el uso responsable durante las fiestas, con foco en productos lumínicos y de bajo impacto sonoro. Participan fabricantes, comerciantes, trabajadores del sector y organizaciones sociales.

Desde la entidad señalaron que la campaña involucra a fabricantes, comerciantes, representantes sindicales, asociaciones de personas con autismo y organismos públicos, junto a los más de 60.000 trabajadores que dependen de esta industria en la Argentina. El objetivo central es promover prácticas seguras y responsables, y reducir molestias y riesgos durante las fiestas.

“El cierre del año es un momento para compartir en familia y con amigos. El uso responsable de fuegos artificiales permite disfrutar del espectáculo sin afectar a los demás y favorece una celebración más integrada en cada barrio”, afirmó el director de Relaciones Institucionales y vocero de CAEFA, Ezequiel Asquinasi.

CAEFA nuclea a empresas del sector, en su mayoría PyMEs familiares de origen nacional, muchas de ellas con más de un siglo de trayectoria y gestionadas por la cuarta generación. Según destacaron, los productos legales cumplen con estrictos estándares de calidad y son sometidos a controles permanentes.

Durante la campaña, los trabajadores de la industria brindan asesoramiento en los puntos de venta sobre el uso correcto de los fuegos artificiales y recomiendan optar por alternativas lumínicas y de bajo impacto sonoro, con el fin de garantizar celebraciones seguras y accesibles para toda la comunidad.

¿Por qué elegir fuegos artificiales amigables?

Seguridad: los fuegos artificiales legales utilizados siguiendo sus instrucciones de uso son completamente seguros, cumplen con rigurosos estándares de calidad y son sometidos a exhaustivos controles. Diversión para todos: al elegir fuegos artificiales lumínicos y de bajo impacto sonoro se puede disfrutar de un espectáculo luminoso y colorido junto a seres queridos.

Fuente y fotos: C5N