La Conferencia Episcopal no tuvo respuestas a los pedidos de una audiencia navideña con Milei, que les mandó una carta. Pero armó un evento en la Rosada con las Iglesias Evangélicas.

Aunque desde el gobierno salieron a negar que haya malestar con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la tensión es evidente. El presidente apenas les dedicó tiempo a los obispos para una carta, pero por segundo año consecutivo no los recibió para el tradicional saludo de las Fiestas. Milei nunca respondió los pedidos de audiencia que hicieron los obispos, que al final se resignaron al envío de una carta protocolar. El presidente respondió por la misma vía con un frío agradecimiento.

Según Clarín, en círculos eclesiásticos hay molestias por el desdén de Milei, que atribuyen a un enojo por las críticas de los obispos de la CEA a la situación social. En cambio, remarcan que el Presidente mantiene constantes encuentros con líderes evangélicos o judíos.

En el gobierno se enojaron con esa nota y salieron a desmentirla, pero la realidad los contradijo de manera contundente. Es que la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) dio a conocer que el lunes realizó un evento en la Casa Rosada con el propio Milei.

Con motivo de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina y el señor Presidente de la Nación, Javier Milei, intercambiaron cartas de saludo.@JMilei @SeCulCiv @nsotelolar @EpiscopadoArg pic.twitter.com/dW7ivYSR64 — Padre Máximo (@CEAvocero) December 23, 2025

No se trató de un breve saludo como el que pedían los obispos. El evento contó con un coro polifónico, hubo villancicos, oraciones, invitados de todo el país y un discurso de Milei, que asistió junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santilli.

Un dato llamativo es que el gobierno no difundió absolutamente nada sobre el evento con evangélicos en la Casa Rosada y recién se conoció dos días después a partir de la publicación que hizo ACIERA. Recién después el gobierno subió un video a la web oficial, pero sin difusión.

El mes pasado Milei ya había encabezado un rezo en la Casa Rosada junto a representantes de ACIERA, en el marco del Día de las Iglesias Evangélicas. También en noviembre el Presidente recibió al líder evangélico estadounidense Franklin Graham, cercano a Trump.

Por este vínculo con los pastores evangelistas es que, como reveló LPO, en el gobierno se encendieron las alarmas por el ingreso a la política del pastor Dante Gebel, empujado por sectores del peronismo y libertarios desplazados.

Fuente y fotos: La Política Online