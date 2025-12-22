El accidente ocurrió en las últimas horas de la tarde de este lunes, cuando el chofer de una camioneta de la empresa energética rural CELUL, perdió el control del rodado y volcó por el mal estado del camino. La Policía del Chaco confirmó dos lesionados.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron una camioneta Toyota Hilux, Dominio NTM-292, perteneciente a la empresa CELUL. En ese momento hablaron con el encargado de guardia de CELUL, quien explicó que al llegar al lugar previo llamado de sus compañeros H.G. y A.G., se encontró con la camioneta entre las malezas a 5 metros del camino. Agregó que el chofer le aseguró que perdió estabilidad y control del vehículo debido al mal estado del camino por las intensas lluvias.

Minutos después, una Ambulancia interno N° 6762, que trasladó a los dos obreros hacia la Clínica Loma Linda de Sáenz Peña. Se aguarda arribo de personal de Criminalística y se dio intervención al Médico policial en turno. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365



