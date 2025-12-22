Tras el fuerte temporal que afectó a distintos puntos de la provincia del Chaco, con especial incidencia en la ciudad de Resistencia y el área metropolitana, SECHEEP continúa desarrollando trabajos con operativos en territorio, con el objetivo de normalizar en su totalidad el servicio eléctrico y atender los reclamos puntuales de los usuarios.

Gracias al trabajo ininterrumpido de las cuadrillas, para las 15 horas del domingo se logró normalizar el funcionamiento de los distribuidores afectados. A partir de ese momento, los equipos continuaron abocados a la atención de reclamos específicos. Hacia las 19 horas, ya se habían atendido más de 100 reclamos, con una fuerza operativa compuesta por ocho cuadrillas de baja tensión y cuatro de media tensión.

Durante la jornada de este lunes, desde las 6 de la mañana, SECHEEP reforzó la presencia en terreno con 10 cuadrillas de redes y seis cuadrillas de baja tensión, destinadas principalmente a la reposición de postes caídos y a la normalización del suministro en los sectores más afectados.

Asimismo, se realizaron intervenciones en la zona de Sarmiento y Terraplén, hasta Villa Ayelén, y en sectores del noroeste de la ciudad, donde los equipos continúan trabajando de manera coordinada. El Directorio de SECHEEP acompañó el operativo recorriendo los distintos frentes de trabajo y barrios donde se avanzaba con las tareas de restitución del servicio, reforzando la presencia institucional y el seguimiento directo de las acciones en territorio.

En ese marco, el presidente de SECHEEP, Hilario Bistoletti, señaló:

“Desde el primer momento desplegamos todos los recursos disponibles para atender los daños ocasionados por el temporal. Hoy continuamos trabajando en territorio, dando respuesta a los reclamos puntuales y acompañando a los vecinos en cada barrio afectado”.

Desde SECHEEP se recuerda a los usuarios que, ante la presencia de postes o cables caídos, eviten cualquier tipo de contacto y se comuniquen de inmediato a través de los canales oficiales de atención, mientras continúan las tareas de normalización en distintos puntos de la ciudad.

