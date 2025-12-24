Una multitudinaria cena navideña frente al Congreso para miles de personas en situación de calle. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que encabeza el actual diputado nacional Juan Grabois, organiza este miércoles la novena edición de un evento que busca ser un refugio frente a la crisis provocada por el ajuste de Javier Milei. Unas 5.000 se aprestan a cenar en la plaza que mira al Palacio Legislativo.

La Navidad para las personas en situación de calle y familias sin techo es una tradición que ya lleva nueve años. “La Plaza de los Dos Congresos dejará de ser solo un escenario político para convertirse en una enorme mesa familiar”, apuntaron desde la organización. “El objetivo es claro y urgente: que el brindis sea un derecho y no un privilegio. Que nadie se quede solo”, agregaron.

Luego de años con una concurrencia de unas 4.000 personas, en el MTE esperan llegar en esta oportunidad a las 5.000, teniendo en cuenta el contexto de crisis socioeconómica a dos años de la asunción de Milei.

Más de mil voluntarios se capacitaron para sostener la jornada, que tuvo su puntapié en Constitución este miércoles a las 7 con la elaboración de la comida. En la Plaza de los Dos Congresos, la jornada arranca a la tarde con servicios que la calle suele negar: habrá un sector de higiene y cuidado con duchas móviles, peluquería, maquillaje y manicuría.

Para las infancias habrá un espacio exclusivo con inflables, peloteros y actividades recreativas. El momento más esperado llegará cerca de la medianoche: la aparición de Papá Noel para repartir juguetes y garantizar que ningún chico se quede sin su regalo.

La cena cuenta con un menú de tres pasos: entrada, plato principal y mesa dulce. Todo será preparado por más de 50 cocineras sociocomunitarias, las mismas mujeres que, durante todo el año, se encargan de sostener las ollas en los barrios populares. Además, la noche estará acompañada por postas de salud, bandas en vivo y artistas solidarios que le pondrán música al encuentro.

Navidad “De los Sin Pan”

Por fuera de la actividad del MTE, otras agrupaciones sociales impulsan actividades para acompañar a los sectores vulnerables. La Corriente Clasista y Combativa organiza para este jueves 25, desde las 12, una celebración para aquellas familias platenses que no cuenten con “El Pan en la Mesa”.

“En momentos donde el ajuste genera angustia y la falta de trabajo lleva al hambre, queremos contraponerle la solidaridad, la decisión y el compromiso de nuestras compañeras y compañeros que cocinaran y servirán el almuerzo con profundo amor a nuestro pueblo”, señalaron desde la CCC en un comunicado. La actividad se concentra en 178 y 528, Melchor Romero, La Plata.

La Iglesia le pidió a Milei por los más vulnerables

En la antesala de la Navidad, Milei y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) protagonizaron un intercambio de cartas con motivo de las fiestas. La Iglesia católica le hizo al Gobierno un llamado a “la paz social, el diálogo y el bien común”, que fue respondida por el mandatario nacional en términos de reciprocidad institucional.

La carta episcopal, firmada por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, junto a otros miembros de la Comisión Ejecutiva, incluyó un saludo navideño y la expresión de su deseo de “contribuir desde la misión de la Iglesia al bienestar integral del pueblo argentino” y consolidar la paz social, especialmente en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Milei, por su parte, agradeció la comunicación y destacó en su respuesta el “llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común”, subrayando la importancia de generar condiciones que permitan a los argentinos “desenvolverse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso”.

Fuente y fotos: elDiarioAR



