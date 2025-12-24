En la calurosa tarde de este miércoles, una mujer fue descubierta con sustancias en el Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña. Al ser requisada le encontraron varias dosis de marihuana y 53 pastillas de Clonazepam, que intentaba introducir a la prisión adentro de un taper con comida.

Se dio intervención a la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, quien efectuó prueba de campo, arrojando resultado positivo para marihuana, con un pesaje de 14,2 gramos. La Dra Borelli, Fiscal Antidrogas de Sáenz Peña, ordenó notificar de la causa a la mujer y que permanezca en libertad. Se procedió al traslado de la misma a Medicina Legal y luego a Comisaría 6º donde fue notificada de la causa por "Supuesta Infracción a la Ley 23.737 - Estupefacientes".

Periodismo365



