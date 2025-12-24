En la calurosa tarde de este miércoles, una mujer fue descubierta con sustancias en el Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña. Al ser requisada le encontraron varias dosis de marihuana y 53 pastillas de Clonazepam, que intentaba introducir a la prisión adentro de un taper con comida.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que hoy a las 16.00 horas, efectivos de Comisaría 6º intervinieron en el Complejo Penitenciario II del Barrio Mitre, donde se tomó conocimiento por parte del Personal del presidio, que al encontrarse una Oficial Adjutora realizando una requisa en el depósito destinado a personas privadas de su libertad; se procedió a revisar las pertenencias de una joven identificada como C.A.C., de 25 años de edad, ama de casa, domiciliada en el Barrio Santa Mónica, constatando que en el interior de un envase plástico de acondicionador marca Sedal, se hallaron 6 envoltorios con sustancia vegetal de color amarronado y 53 pastillas de Clonazepam.
Se dio intervención a la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, quien efectuó prueba de campo, arrojando resultado positivo para marihuana, con un pesaje de 14,2 gramos. La Dra Borelli, Fiscal Antidrogas de Sáenz Peña, ordenó notificar de la causa a la mujer y que permanezca en libertad. Se procedió al traslado de la misma a Medicina Legal y luego a Comisaría 6º donde fue notificada de la causa por "Supuesta Infracción a la Ley 23.737 - Estupefacientes".
