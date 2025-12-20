Se concretó el envío de 28 toneladas de carbón vegetal de origen regional, fortaleciendo la inserción de productores del norte argentino en el mercado internacional.

Los productores Pablo Gonzáles y Alberto Carabajal cuentan con antecedentes en comercio exterior, habiendo realizado exportaciones previas con destino al Puerto de Haifa, Israel. En esta oportunidad, eligieron nuevamente al Puerto Barranqueras para la consolidación y logística del cargamento con destino al mercado brasileño, ratificando la confianza en los servicios portuarios y logísticos que allí se brindan.

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, agradeció a los productores por volver a confiar en el puerto y destacó que estas operaciones son posibles gracias a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Chaco y a las directivas del gobernador Leandro Zdero, quien ha asumido el compromiso de acompañar a cada productor que decide exportar, generando condiciones para que las materias primas y los productos regionales logren posicionarse y competir en el mercado internacional.

Asimismo, Azula expresó su reconocimiento a la empresa Gama Grupo Comercial por su compromiso, seriedad y profesionalismo en cada una de las operaciones logísticas, contribuyendo al fortalecimiento del Puerto Barranqueras como un nodo clave del comercio exterior del norte argentino.

Periodismo365



