El Gobierno del Chaco avanza en el fortalecimiento del sistema eléctrico de El Impenetrable chaqueño mediante la incorporación de nuevos equipos de generación, una obra clave que permitirá cubrir la demanda energética actual y mejorar la calidad del servicio en toda la región.

Durante la jornada de este viernes, pasadas las 11 horas, se confirmó que los equipos de generación cruzaron la localidad de Miraflores y continúan su traslado por el paraje La Armonía, en el marco de un operativo logístico de gran magnitud. El arribo a la localidad de Nueva Pompeya está previsto para mañana, donde se procederá a su instalación y puesta a punto.

El operativo incluye además la instalación de un transformador de 1,25 MVA, componente fundamental para la puesta en marcha del nuevo esquema de generación y para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro del sistema eléctrico local.

Según lo previsto en el cronograma de trabajo, los equipos comenzarán a entrar en funcionamiento de manera progresiva a partir del lunes 22 de diciembre. Esta incorporación permitirá fortalecer la infraestructura energética existente, reducir interrupciones del servicio y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Periodismo365