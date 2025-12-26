En los días previos a la Navidad se registró un marcado incremento en la venta de pirotecnia en comparación con diciembre del año pasado. Así lo confirmaron comerciantes del rubro, quienes señalaron que, si bien los precios no tuvieron una remarcación excesiva, la demanda fue sostenida y a buen ritmo.

El incremento en la venta de artefactos explosivos fue notorio especialmente en la previa del 24 y 25 de diciembre, que superaron los registros del mismo período del año pasado. El gasto promedio por cliente osciló entre los $100.000 y $130.000, aunque se detectaron operaciones cercanas al millón de pesos.

"Generalmente esos montos más elevados corresponden a pequeños comerciantes del interior que llegan a Sáenz Peña para comprar y luego revender en sus localidades", explicó un encargado de un local del rubro. En cuanto al origen de los productos, algunos comerciantes remarcaron que comercializan exclusivamente pirotecnia de fabricación nacional y debidamente habilitada.

"Nuestro local funciona solo durante el mes de diciembre y vendemos productos nacionales, lo que a veces encarece un poco los precios frente a mercadería que ingresa desde Paraguay o Brasil", señaló un propietario que pidió reserva de identidad.

CONTROLES Y HABILITACIONES

Desde el Municipio informaron que, junto con el Cuerpo de Bomberos de la Policía del Chaco, se llevan adelante los operativos de control y habilitación de locales para la venta de pirotecnia, tareas que se realizan todos los años desde comienzos de diciembre. Asimismo, se recordó que la venta callejera de estos productos está totalmente prohibida. En caso de detectarse infracciones, el material es secuestrado y se labran actuaciones ante el Juzgado de Faltas Municipal. Hasta el momento no se registraron irregularidades, ya que todos los comercios inspeccionados se encuentran debidamente habilitados. Los controles continuarán hasta después de las fiestas de fin de año.

PRECIOS Y PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS

Entre los artículos con mayor demanda se destacan los globos aerostáticos, con valores que van de $3.000 a $4.000, las cañitas voladoras desde $2.500 a $3.300 la docena, cañitas con luces a $6.000 el pack de 12 unidades; y cañas multicolores a $33.000 el paquete de 6.

Las bases de misiles oscilan entre los $8.500 y $10.500 mientras que las plataformas de mayor porte con más de cien estallidos luminosos, tienen precios que van de $45.000 a $60.000. En tanto, los cohetes de media intensidad se consiguen desde $2.500, los estilos "tortuguitas" y pirámides desde $4.500, las estrellitas desde $2.500 la caja, los morteritos a $14.500 y las cajas de metrallas a $9.500 la docena.

