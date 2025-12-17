Con la instalación de la cámara N° 1.000 Sáenz Peña refuerza y consolida su sistema de monitoreo municipal.

“Llegar a mil cámaras en una ciudad de las dimensiones de Sáenz Peña es un número muy significativo. Es una herramienta que ha superado todos los debates y que ha devuelto, de alguna manera, la tranquilidad de nuestros vecinos”, expresó el Intendente.

La instalación del domo con dos cámaras se realizó en el Parque Lineal, en la calle 51 entre 2 y 0000 un punto estratégico que conecta importantes barrios de la ciudad (San Martín, Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña) y forma parte del sistema integral de monitoreo municipal que cuenta con fibra óptica propia, Centro de Monitoreo modernizado y presencia policial permanente, en articulación con el sistema 911.

En la oportunidad, el Intendente recordó que, años atrás, la ciudad atravesaba un fuerte clima de preocupación en materia de seguridad, y destacó que la implementación sostenida del sistema de videovigilancia fue una de las decisiones estratégicas más importantes de su gestión. “Los hechos delictivos existen y existirán, pero hoy contamos con una herramienta clave, tanto para la prevención como para el esclarecimiento de delitos”, afirmó.

El jefe comunal subrayó que el crecimiento del sistema se realizó con recursos propios del Municipio, pasando de 40 cámaras al inicio de la gestión a mil dispositivos en funcionamiento en la actualidad y valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, la Policía del Chaco y la presencia del 911 dentro del Centro de Monitoreo, lo que fortalece la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

Finalmente, el intendente agradeció a todo el equipo del Municipio que hizo posible el desarrollo del sistema, ratificando el compromiso de seguir ampliando la cobertura del monitoreo en cada barrio de la ciudad.

El Intendente estuvo acompañado por el contador Diego Landriscina, secretario de Gobierno; Santiago Delgado, subsecretario de Modernización; Elías Lator, subsecretario de Monitoreo y Prevención; el concejal Denis Kisiel y Martín Sobol, secretario de Desarrollo Local

Periodismo365