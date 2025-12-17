La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa fortaleciendo sus políticas ambientales a través del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, un programa que impulsa la correcta gestión de los residuos orgánicos y la regeneración del suelo.

En esa línea comentó que el plan lleva más de 700 composteras entregadas, lo que evidencia el compromiso de muchos vecinos e instituciones. Además, explicó que el municipio recolecta diariamente residuos orgánicos húmedos, provenientes de establecimientos gastronómicos como bares, pizzerías y restaurantes, y los combina con residuos orgánicos secos, como hojas y pasto retirados de la vía pública. Todo este material se trabaja por capas dentro de las pacas digestoras, donde se compacta para iniciar un proceso de fermentación que, en un período de 6 a 8 meses, se convierte en un abono rico en nutrientes.

Mientras se completa ese ciclo, sobre los bloques ya desmoldados se realizan plantaciones que dan origen a una incipiente huerta demostrativa, con cultivos como lechuga morada, zapallo, melón, rúcula, perejil y achicoria. “El compost funciona como una verdadera bomba de nutrientes, por eso es fundamental que cada vecino empiece a ver a los orgánicos no como basura sino como un recurso valioso”, destacó.

Asimismo, recordó que las pacas digestoras instaladas en plazas y avenidas se diferencian de las composteras urbanas ubicadas en distintos sectores del centro: mientras en las pacas se compactan los residuos, en las composteras se trabaja revolviendo las capas. Ambos métodos generan abono, aunque el de la compostera es más rápido.





Desde el Municipio se remarca que estos dispositivos no son basureros, y que únicamente deben depositarse residuos orgánicos sin bolsas plásticas, como restos de comida, cáscaras, migas de pan o cartón de pizza sucio cortado en trozos. No se deben arrojar plásticos, telgopor ni otros residuos inorgánicos.





El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular cuenta con una sede en el Centro Cultural Municipal (calles 14 y 11) y mantiene comunicación constante a través del Instagram @sustentableycircularsp, donde los vecinos pueden informarse, realizar consultas y sumarse a la práctica del compostaje domiciliario.

Periodismo365