Minutos antes de la hora del brindis de Navidad, peligrosos presos de Comisaría 2º comenzaron a provocar incidentes tras ser descubiertas 23 dosis de cocaína entre la comida navideña que sus familiares les habían llevado.

Todo comenzó al momento de requisar los elementos traídos por familiares de un detenido acusado de "Supuesto Homicidio Agravado" (perteneciente a Comisaría 4º), donde el llavero encontró 23 envoltorios con sustancia blanquecina simil a cocaína. En ese contexto, el mencionado recluso y otro detenido por "Supuesta Tentativa de Robo" (perteneciente a Comisaría 6º) se enojaron y comenzaron a patear las rejas y arrojar elementos, ocasionando malestar en toda la población carcelaria.

En esas circunstancias se solicitó colaboración a la División COM y División Infantería para retirar de la unidad a los dos enfurecidos reclusos que fueron trasladados hacia Comisaría 1º, previo paso por Medicina Legal. Minutos después intervinieron efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes tras realizar pesaje y prueba de campo de los 23 envoltorios informaron resultado positivo a cocaína por un peso total de 3.2 gramos.

La Fiscalía Antidrogas dispuso el secuestro del estupefaciente. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 y la Fiscalía Antidrogas Nº 2 en turno, en la causa por "Supuesta Infracción a la Ley 23.737 en función de la Ley 2304".

Periodismo365



