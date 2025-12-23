El Municipio informa a los vecinos que tanto esta semana como la próxima el servicio de recolección de residuos se desarrollará con normalidad en la ciudad.

Asimismo, se comunica que los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, el Municipio trabajará con normalidad, y el servicio de recolección de residuos comunes se realizará únicamente por la mañana en todos los barrios.

Se recuerda a los vecinos el cronograma habitual de recolección:

Lunes, miércoles y viernes: residuos comunes

Martes: residuos reciclables

Jueves, sábados y domingos: no hay servicio

Desde el Municipio se solicita la colaboración de la comunidad para respetar los días y horarios establecidos, contribuyendo así a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Periodismo365