El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este martes. El Test de Alcoholemia dio positivo al conductor que resultó ileso tras embestir una columna de alumbrado público y el cartel de entrada a Sáenz Peña, ubicado en la Rotonda de rutas 16 y 95.

















Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 03.30 horas de la madrugada de este martes, efectivos de Comisaría 5º fueron alertados que en Colectora Sur y Ruta Nacional Nº 16, kilómetro 176 había ocurrido un accidente de tránsito. Ya en el lugar, los uniformados fueron recibidos por Y.O.M., de 40 años de edad, domiciliado en pleno centro saenzpeñense, quien explicó que perdió el control de su camioneta al doblar, impactando contra una jirafa de alumbrado público y partes del cartel de "CIUDAD TERMAL".

Se solicitó una ambulancia del Hospital "4 de Junio" pero el conductor aseguró que no necesitaba asistencia. Luego fue llevado hasta la División Medicina Legal para el correspondiente examen, se solicitó colaboración a la División Criminalística Sáenz Peña y se constató en en el interior del vehículo 2 latas de cerveza de 710 ml. Minutos después efectivos de la Policía Caminera le realizaron el test de alcoholemia, que obtuvo como resultado Positivo 0.77 g/l.

El Fiscal en turno manifestó que de intervención al Juzgado de Faltas local y después se notificó al individuo del Acta contravencional quedando alojado en Comisaría 2º. Se secuestró el vehículo involucrado quedando depositado en Comisaria jurisdiccional y se intentó comunicación con el Municipio local, obteniendo resultados negativos.

