El humilde minifundista esperaba los días previos a la Navidad y Año Nuevo para vender sus cerdos. Fue contactado a través de un llamado de celular por el comprador, se encontraron en un determinado lugar de nuestra ciudad y realizaron la transacción. Recién al llegar a su casa, el pequeño productor se dio cuenta que los 30 billetes de 20 mil pesos que había recibido eran falsos. La estafa fue denunciada en Comisaría 4º y ahora trabaja la División Investigaciones Complejas para dar con el delincuente.

Sin embargo, al llegar a su casa; el trabajador rural se encontró con una desagradable sorpresa al constatar que todo el dinero era falso Este lunes a la noche, el damnificado hizo entrega de 30 billetes de $20.000, los cuáles a simple vista no reúnen las características de seguridad (apócrifos), todo ello constatado por la División Criminalística. Se realizó el secuestro de los mismos y se continúa con tareas investigativas para dar con el autor del hecho. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesta Estafa".

