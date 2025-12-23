El humilde minifundista esperaba los días previos a la Navidad y Año Nuevo para vender sus cerdos. Fue contactado a través de un llamado de celular por el comprador, se encontraron en un determinado lugar de nuestra ciudad y realizaron la transacción. Recién al llegar a su casa, el pequeño productor se dio cuenta que los 30 billetes de 20 mil pesos que había recibido eran falsos. La estafa fue denunciada en Comisaría 4º y ahora trabaja la División Investigaciones Complejas para dar con el delincuente.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que un hombre de 44 años, domiciliado en el Barrio Ensanche Sur, a las 21.40 horas de este lunes denunció en Comisaría 4° que el pasado 18/12/25 en horas del mediodía, recibió un llamado del abonado 3644-591415, donde un sujeto le pidió que le vendiera 5 lechones. En esas circunstancias el pequeño productor preparó su pedido y acordaron encontrarse en calle 12 y 53 del Barrio Mariano Moreno, lugar al que llegó a las 19.30 horas. El vendedor entregó el pedido por un valor de $594,000, a un individuo que le pagó la suma de $600.000, discriminados en 30 billetes de $20.000, realizando un recuento rápido para luego retirarse del lugar.
Sin embargo, al llegar a su casa; el trabajador rural se encontró con una desagradable sorpresa al constatar que todo el dinero era falso Este lunes a la noche, el damnificado hizo entrega de 30 billetes de $20.000, los cuáles a simple vista no reúnen las características de seguridad (apócrifos), todo ello constatado por la División Criminalística. Se realizó el secuestro de los mismos y se continúa con tareas investigativas para dar con el autor del hecho. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesta Estafa".
