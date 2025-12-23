En el lugar, los efectivos de la División Drogas Peligrosas Sáenz Peña; incautaron decenas de dosis de cocaína y marihuana listas para ser vendidas. Dos mujeres fueron detenidas en el procedimiento policial.

86 envoltorios de polietileno conteniendo una sustancia blanquecina disgregada, que sometida a pesaje y prueba de campo arrojó un resultado de 18.9 gramos positivo a cocaína.

71 envoltorios de polietileno conteniendo una sustancia blanquecina disgregada que sometida a pesaje y prueba de campo arrojó como resultado 87.7 gramos positivo a marihuana.

3 Celulares: 2 Motorola y 1 Redmi, todos pantalla táctil

1 Tijera

1 Removedor de cutícula

Recortes de nylon varios

Bandas elásticas

$ 310.700 (Trescientos diez mil setecientos Pesos Argentinos)

Se detuvo a S.M.E., de 48 años, soltera, instruida, ama de casa, domiciliada en el lugar; y M.A.P.; (23), soltera, ama de casa, instruida.

Cabe remarcar que al momento del arribo de la Policía al domicilio, se encontraban presentes la mujer de 48 años junto con sus nietos de 7, 5 y 1 año, junto a un hombre de 49 y otro de 24 con residencia en Las Breñas. Luego llegó la mujer de 23 años que fue detenida.

La Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña ordenó el secuestro de los elementos descriptos y se notificó la Aprehensión a las dos mujeres (principales investigadas) por Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 en función de la ley 2304, siendo ambas trasladadas hacia la División Medicina Legal y luego alojadas en la División Violencia Familiar y de Género Sáenz Peña.

Interviene en el caso el Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña a cargo del Dr. Luis Alberto Kubicek, y la Fiscalía Antidrogas Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli. Para el operativo, se contó con la colaboración de uniformados de la Comisaría 4º y División COM Sáenz Peña, para la Seguridad Externa.

Periodismo365



