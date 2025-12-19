En la madrugada de este viernes, un joven motociclista identificado como Braian Ruiz Díaz, de 28 años de edad, domiciliado en el Barrio Sarmiento de nuestra ciudad; murió en el acto tras impactar con su moto contra el cordón de la Rotonda de calle 12 y Ruta Nacional Nº 16, en la entrada principal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 05.29 horas de este viernes, efectivos de Comisaría 6º fueron alertados sobre una persona fallecida en la Rotonda de Ruta 16 y calle 12. Al llegar al lugar, los uniformados observaron el cadáver de un joven y a su lado una motocicleta Honda Wave, de 110 cc., color gris, sin dominio colocado. Sus datos personales fueron conocidos pasado el mediodía y minutos después, el cuerpo fue entregado a sus familiares para los fines póstumos.
Las mismas fuentes consignaron que el motociclista circulaba solo, por Ruta Nacional Nº 16 hacia el cardinal Este. Al llegar a la rotonda de intersección con calle 12, colisionó contra el cordón de hormigón, perdiendo estabilidad para finalizar en el interior de dicha rotonda. Se realizó relevamiento en el lugar y tomas fotográficas, para establecer la secuencia del lamentable accidente motociclístico.
El Médico policial diagnosticó como causa de muerte "Traumatismo de Cráneo Grave". Minutos después el cuerpo fue trasladado a la Morgue del Hospital "4 de Junio", en el móvil tanatológico de la División Bomberos. La motocicleta quedó secuestrada a disposición de la Fiscalía interviniente en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".
Periodismo365