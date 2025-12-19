En la madrugada de este viernes, un joven motociclista identificado como Braian Ruiz Díaz, de 28 años de edad, domiciliado en el Barrio Sarmiento de nuestra ciudad; murió en el acto tras impactar con su moto contra el cordón de la Rotonda de calle 12 y Ruta Nacional Nº 16, en la entrada principal de Presidencia Roque Sáenz Peña.



Las mismas fuentes consignaron que el motociclista circulaba solo, por Ruta Nacional Nº 16 hacia el cardinal Este. Al llegar a la rotonda de intersección con calle 12, colisionó contra el cordón de hormigón, perdiendo estabilidad para finalizar en el interior de dicha rotonda. Se realizó relevamiento en el lugar y tomas fotográficas, para establecer la secuencia del lamentable accidente motociclístico.



El Médico policial diagnosticó como causa de muerte "Traumatismo de Cráneo Grave". Minutos después el cuerpo fue trasladado a la Morgue del Hospital "4 de Junio", en el móvil tanatológico de la División Bomberos. La motocicleta quedó secuestrada a disposición de la Fiscalía interviniente en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal". Periodismo365

