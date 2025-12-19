Se confirmó la detección del nuevo subclado de influenza A(H3N2) en el país.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica. Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones.

Las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados. La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas.

ANLIS–Malbrán y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación acompañan el trabajo de vigilancia epidemiológica que realizan las 24 provincias de manera sostenida, con el objetivo de identificar oportunamente eventuales cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como las características de las poblaciones afectadas.

ANLIS–Malbrán continuará aportando información técnica y evidencia científica al sistema de salud a través de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, contribuyendo a una respuesta oportuna y basada en datos frente a la circulación de virus respiratorios en el país. Las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo.

