Un vecino de Sáenz Peña pasó esta mañana por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo un espectacular premio de 422 millones de pesos, que obtuvo al ser el único en sumar los cinco aciertos durante el sorteo de la Quiniela Poceada del sábado pasado.

Al momento de abrir su billetera, el hombre se encontró con tres tickets antiguos. “Decidí repetir estas jugadas y también hice una automática”. Fue una de las combinaciones manuales, más precisamente la compuesta por los números 06, 09, 36, 51 y 83, la que finalmente resultó ganadora del pozo mayor durante el sorteo 2248 del 20 de diciembre último.

La jugada de la suerte fue registrada en la Sub-Agencia 377/01 de Norberto Gustavo Acevedo, ubicada sobre calle 6 entre 39 y 41, en pleno barrio Hipólito Yrigoyen. El hombre de 53 años se alzó así con un premio total de 422.678.416 pesos, uno de los más importantes en ser entregados por la Poceada Chaqueña, que este 27 de diciembre estará sorteando otro pozo espectacular, en este caso por un monto récord de 600 millones de pesos. “La verdad que el premio nos viene bárbaro para refaccionar la casa, porque el fin de semana nos inundamos y la pasamos bastante mal con las lluvias”, reveló el flamante y feliz ganador de la Poceada.

Periodismo365