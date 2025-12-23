Se reforzaron las medidas de prevención tras detectar contagios en distintos departamentos y confirmaron el fallecimiento de cinco personas por la enfermedad viral. La infección es una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por el ratón.

Desde el Ministerio de Salud provincial advirtieron sobre la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde el riesgo de contacto con roedores es mayor.

Situación epidemiológica

De acuerdo con el último informe oficial, hasta el 22 de diciembre de 2025 se registraron 12 casos positivos de hantavirus en distintos puntos del territorio salteño. Los contagios se distribuyen en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1).

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, mientras que cinco personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. Las autoridades sanitarias continúan con el seguimiento de los casos y el monitoreo epidemiológico en las zonas afectadas.

Alerta nacional

El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación reflejó un incremento del 17% en los casos de hantavirosis a nivel país en lo que va del año, en comparación con el promedio del período 2020-2024.

Según el relevamiento oficial, la región Centro concentra el 70% de los casos, abarcando la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En segundo lugar se ubica la región Sur —Neuquén, Río Negro y Chubut— con el 17%.

En el Noroeste Argentino, que incluye a Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se mantiene dentro de los valores esperados para la temporada 2025-2026, aunque las autoridades remarcaron la necesidad de no bajar la guardia.

Medidas de prevención

Mantener las viviendas limpias y sin elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores

Sellar grietas, rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías

Ubicar graneros, leña y huertas a no menos de 40 metros del hogar

Ventilar los ambientes cerrados antes de limpiarlos, utilizando agua y lavandina y guantes

Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas

Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las casas

Acampar lejos de basurales y malezas y no dormir directamente sobre el suelo

Disponer la basura lejos del domicilio y enterrarla cuando no haya recolección

Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores infectados. También puede producirse el contagio por contacto directo con animales vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras.

Los primeros síntomas suelen confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y escalofríos. A esto pueden sumarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas avanzadas, la enfermedad puede provocar dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición, se recomienda acudir a un centro de salud.

