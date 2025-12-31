Secheep enfatiza que la pirotecnia no constituye un juego, y que su uso implica riesgos para la salud de las personas, los animales y también para las instalaciones eléctricas.

Secheep también recuerda a la comunidad la importancia de extremar los cuidados y evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, ya que su utilización cerca de la red eléctrica puede provocar cortes de suministro, incendios y situaciones de riesgo para las personas y los bienes.









Desde la empresa se advierte que globos de papel, fuegos artificiales y otros elementos encendidos pueden caer sobre cables, transformadores, viviendas o zonas arboladas, ocasionando daños materiales y afectando el normal funcionamiento del servicio eléctrico.









Por ello, la empresa solicita a la comunidad evitar el uso de pirotecnia cerca de instalaciones eléctricas y promover celebraciones responsables, priorizando la prevención, el cuidado y la convivencia segura durante la llegada del nuevo año.

Periodismo365



