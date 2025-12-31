Ante la llegada del Año Nuevo, el Ministerio de Seguridad del Chaco junto a Asociaciones de protección animal coordinaron acciones para reforzar la concientización y los controles sobre el uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de prevenir daños a personas y animales.

Desde las organizaciones proteccionistas, alertaron además sobre las consecuencias del uso de pirotecnia sonora. Sunny, de la asociación Huellas Caninas, informó que durante Nochebuena y Navidad desaparecieron 67 animales en Resistencia, de los cuales 40 aún no fueron encontrados, y que además se registraron tres perros sin vida como consecuencia del uso de pirotecnia sonora.









Estas acciones conjuntas buscan generar conciencia, reforzar los controles y promover festejos responsables, cuidando especialmente a los animales, personas mayores, personas internadas, niños y personas con discapacidad.

Periodismo365