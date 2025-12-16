Se trata del Soldado Rodrigo Gómez, efectivo del Ejército Argentino que cumplía tareas de seguridad.

En las últimas horas se dio a conocer un hecho histórico en Argentina: un soldado que cumplía vigilancia se quitó la vida dentro de la Quinta de Olivos. Ante este terrible suceso, la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, ya se encuentra en la quinta presidencial para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina. (PFA).

Un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos fue hallado muerto este martes, lo que provocó alarma en la residencia oficial del presidente Javier Milei. Tras el dramático hecho, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya se encuentra en el lugar para seguir de cerca la investigación. Fuentes oficiales confirmaron que el joven que fue encontrado muerto fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años.

También se informó que el efectivo sin vida fue encontrado en uno de los puestos internos de la residencia presidencial. Desde la División de Análisis confirmaron que Gómez estaba apostado dentro del perímetro de la Quinta Presidencial con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga.

Tras el incidente, desde Presidencia se emitió un comunicado oficial. "En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio".

"Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento", confirmaron.

Y luego informaron: "Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho". Y cerraron: "La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".

Fuente y fotos: Clarín - 100 Radios