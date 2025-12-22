Una jubilada oriunda de Roque Sáenz Peña y una profesional médica de Machagai pasaron por las oficinas de Lotería Chaqueña para hacer efectivo los millonarios premios que obtuvieron durante los últimos sorteos del Quini 6.

La otra ganadora efectuó su jugada en la Sub-Agencia 127/27 de Emilio Martín Blanco, ubicada en Alberdi 249 de Machagai. La combinación de la suerte para esta médica estuvo conformada por el 02, 04, 1, 31, 32 y 43. Estos números le permitieron alzarse con un espectacular premio de 41.899.148 pesos, también en la modalidad “Siempre Sale”, durante el sorteo Nº 3330 del pasado domingo 14.

