Una jubilada oriunda de Roque Sáenz Peña y una profesional médica de Machagai pasaron por las oficinas de Lotería Chaqueña para hacer efectivo los millonarios premios que obtuvieron durante los últimos sorteos del Quini 6.
La primera en presentarse fue la vecina de Sáenz Peña, quien había realizado su apuesta ganadora en la Sub-Agencia 140/04 de Elsa Ramírez de Juárez, ubicada en Dorrego 1542 de la ciudad termal. Sus números de la suerte fueron el 05, 07, 11, 15, 36 y 43. Gracias a esta combinación, la mujer se alzó con un premio de $8.245.948 pesos correspondiente a la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6 en su edición Nº 3329 del pasado miércoles 10 de diciembre.
La otra ganadora efectuó su jugada en la Sub-Agencia 127/27 de Emilio Martín Blanco, ubicada en Alberdi 249 de Machagai. La combinación de la suerte para esta médica estuvo conformada por el 02, 04, 1, 31, 32 y 43. Estos números le permitieron alzarse con un espectacular premio de 41.899.148 pesos, también en la modalidad “Siempre Sale”, durante el sorteo Nº 3330 del pasado domingo 14.
Periodismo365