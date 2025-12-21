En un firme mensaje dirigido a toda la comunidad chaqueña, el ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, ratificó su compromiso con la seguridad pública y con el trabajo de la Policía del Chaco. Lo hizo este sábado por la mañana, durante la inauguración de la División Custodia de Espacios Verdes.

Con estas palabras, Matkovich remarcó que la transparencia, la justicia y el respeto a la ley son pilares fundamentales de su gestión. “Vinimos a hacer los cambios que sean necesarios para que los chaqueños estén seguros. No damos ni un paso atrás; nuestro objetivo es avanzar hacia un Chaco más seguro”, afirmó.

Asimismo, destacó que la seguridad pública es una prioridad absoluta para el gobernador Leandro Zdero y aseguró que no habrá tolerancia ante hechos que atenten contra la integridad de las personas o el cumplimiento de la ley.

Al mismo tiempo, el ministro reafirmó su respaldo a los miles de policías que cumplen su labor con honor y responsabilidad, y señaló que la institución avanza hacia una mayor profesionalización, con más control interno y cercanía con la comunidad. “Vamos por el buen sendero. Nos detenemos solo para quitar las piedras del camino y seguir avanzando hacia nuestra meta: un Chaco más seguro”, concluyó Matkovich.

