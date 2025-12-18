Este jueves, el gobernador Leandro Zdero recibió en Casa de Gobierno a Andrew Dilts, representante de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos, en el marco de una reunión orientada a fortalecer la cooperación y el diálogo en temas estratégicos vinculados al desarrollo económico, la infraestructura y la logística en la provincia.

El gobernador Zdero destacó la importancia de avanzar en políticas de conectividad que permitan potenciar la producción chaqueña, facilitar el acceso a los mercados y consolidar una infraestructura moderna y eficiente, en articulación con organismos nacionales y actores internacionales.

Andrew Dilts se desempeña como agregado de Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos y es un funcionario clave dentro de la misión diplomática encabezada por el embajador Peter Lamelas. Entre sus principales responsabilidades se encuentran el monitoreo y análisis de la relación económica bilateral entre Estados Unidos y Argentina, la representación de los intereses económicos de su país; la promoción de la cooperación en comercio, inversiones y desarrollo económico.

En este marco, Dilts valoró el intercambio con las autoridades provinciales y el potencial de la provincia del Chaco en materia logística y productiva. Cabe destacar que entre sus actividades más relevantes se encuentra la Misión Tecnológica realizada en Córdoba en octubre de 2024, orientada a fortalecer vínculos y oportunidades de cooperación entre ambos países.

Acompañaron al Gobernador, el Secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de la Producción; Oscar Dudik, y la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula.

