Con una Plaza de Mayo colmada, la CGT se movilizó contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que profundizará el plan de lucha, incluso con un paro nacional, si no se escuchan los reclamos del movimiento obrero. "Vamos a profundizar el plan de lucha hasta terminar en un paro nacional", adelantó Jorge Sola.

El dirigente camionero fue el primero en tomar la palabra. "Nos vamos a oponer rotundamente a que vengan a quitarnos nuestros derechos. Es mentira que van a dar más trabajo quitando derechos y trabajando más horas. Tenemos que ganar la calle y pelear por la dignidad de nuestras familias". "Les decimos a los Senadores que tengan ojo con lo que hacen porque el pueblo, nosotros, se lo vamos a demandar", resumió Argüello.

A su turno, Cristian Jerónimo valoró la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, presentes bajo el sol abrazador de diciembre: "Este modelo económico va en contra de los intereses de los trabajadores. Rompe nuestra matriz productiva, cierra nuestras empresas y se pierden miles de puestos de trabajo diarios. Queremos una Argentina próspera, que sea inclusiva y le dé oportunidad a los 47 millones de argentinos. Estamos perdiendo soberanía frente a países poderosos que lo único que les interesa es depredar nuestros recursos naturales ¿Dónde está la lluvia de dólares que prometieron? Este modelo ya fracasó". Por su parte, "siguen sin escucharnos", avisó Jorge Sola y advirtió a las autoridades que, de persistir en esta actitud, profundizarán el plan de lucha hasta "terminar en un paro nacional".

"Ahora dicen que vienen empoderados por el voto popular, pero el voto popular no es para sacar derechos. Queremos más trabajo, más dignidad y más salario. Nos vamos a oponer a cada uno de los puntos de la Reforma Laboral. Quieren crear un Fondo de Despidos Laborales para que despedir sea gratis: Vinieron a generar trabajo, muchachos. Y ese despido lo quieren pagar con la plata de los jubilados", señaló Sola.

"La Reforma Tributaria es para que lo más ricos sean más ricos. Y por último, para poder reprimir, quieren reformar penalmente la ley. Efectivamente estas tres fases son las que vienen a imponer. El contrato social quieren romper, ya no les interesa que los trabajadores formes parte del diálogo. Pero no hay libertad si no hay Justicia Social", agregó.

"Sigan sin escucharnos y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos con un paro nacional en todo el país", anunció. "Pero no nos olvidamos que tenemos que construir social y políticamente para enfrentar a este gobierno. Tenemos que sentir, tenemos que escuchar, tenemos que ser humildes. Tenemos que volver a emocionar con la bandera de la justicia social, volvamos a emocionar", reclamó.

"La justicia social nos hizo el país que somos. Si hay odio, pongamos templanza. Si hay superficialidad, pongamos ideas. Vamos hacia una Argentina humana", cerró. "Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores. El empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos, le debe generar una actividad productiva que le genere más y mejor empleo. Este tejido social de la argentina", comenzó. En paralelo, el Senado se encuentra debatiendo la reforma en comisiones. Se espera que el oficialismo consiga dictamen de cara al fin de semana y se comience a discutir en el recinto la próxima semana.

Fuente y fotos: InfoGremiales