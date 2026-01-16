Un informe del CEPA revela que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 cerraron más de 21 mil empresas y se destruyeron casi 400 empleos registrados por día. Transporte, construcción e industria figuran entre los sectores más golpeados, con fuerte impacto en el entramado productivo.

Según el relevamiento, en ese período cerraron 21.046 empresas con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empleadores menos por día. El número total de firmas pasó de 512.357 a 492.223, con un impacto particularmente fuerte en sectores vinculados a la actividad productiva y logística. Transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, profesionales, industria manufacturera y construcción, todos rubros clave para la generación de empleo .

El deterioro empresarial tuvo su correlato directo en el empleo. El informe indica que se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, una caída del 2,77% en menos de dos años, lo que representa cerca de 400 empleos formales menos por día desde la asunción del actual gobierno. La cantidad total de trabajadores pasó de casi 9,86 millones a 9,58 millones en octubre de 2025.

Por sectores, el mayor ajuste en términos absolutos se dio en la Administración pública, con más de 83.000 puestos menos, seguida por la construcción, que perdió más de 74.000 empleos, y la industria manufacturera, con una reducción superior a los 64.000 trabajadores. En términos relativos, la construcción aparece como el sector más golpeado, con una contracción del 15,6% del empleo registrado, reflejando el freno de la obra pública y privada.

El análisis por tamaño de empresa aporta otro dato relevante: si bien el 99,6% de las firmas que cerraron tenían hasta 500 empleados, la mayor destrucción de puestos de trabajo se concentró en las empresas de mayor porte. El 66,8% de los empleos perdidos correspondió a compañías con más de 500 trabajadores, que redujeron sus plantillas en casi 182.000 puestos, frente a los 90.000 empleos eliminados en las firmas más pequeñas.

En sus conclusiones, CEPA advierte que el retroceso simultáneo de empresas y empleo formal configura un escenario de debilitamiento estructural del mercado de trabajo, con impactos desiguales según sectores y tamaños de firma. La combinación de cierre de empleadores, caída del empleo registrado y fuerte ajuste en actividades clave plantea, según el informe, un desafío central para la economía real y la sostenibilidad del tejido productivo en el corto y mediano plazo.

Fuente y fotos: InfoGremiales



