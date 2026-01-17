El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana de este sábado, cuando un camión que estaba detenido fue colisionado por una camioneta. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Las mismas fuentes consignaron a Periodismo365 que una camioneta Ford F100, color roja y blanca, conducida por un joven de 22 años, domiciliado en Colonia Pampa Napenay; colisionó contra un camión Mercedes Benz 1518, color blanco, guiado por un hombre de 31 años. El rodado de gran porte se encontraba detenido a la vera de la ruta debido a desperfectos mecánicos. El conductor no sufrió lesiones. El joven, acompañado por su madre, se trasladó por sus propios medios al centro de salud antes de la llegada de la ambulancia.









En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, quienes realizaron el Acta de Constatación. Ambos vehículos fueron entregados a sus propietarios tras la acreditación correspondiente. Asimismo, Policía Caminera y Bomberos, liberaron la calzada y restablecieron la circulación normal. El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, en la causa caratulada como “Supuesta Lesiones en Accidente de Tránsito”.

Periodismo365