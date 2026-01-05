Petro y Colombia, están en pie de guerra con Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", afirmó el presidente de Colombia.

"Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero". Parece un llamado a inmolarse si hiciera falta. Como un prócer de las guerras de la independencia en Sudamérica. La pronunció nada menos que Gustavo Petro, el presidente de Colombia. El destinatario fue el presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump se hizo un espacio para hablar de Petro mientras comentaba todo lo que había sucedido en Venezuela. Mientras elogiaba a los comandos del Delta Force, que capturó y sacó del país a Nicolás Maduro, pareció que hablaba de una "agenda de trabajo" de futuras intervenciones en la región.

"Petro tiene que cuidar su trasero", dijo unos días antes desde la Casa Blanca. Y con la captura de Maduro advirtió: “Será el siguiente”. Trump ha afirmado sin pruebas que Petro “tiene fábricas de cocaína y Colombia está produciendo drogas que se envían a Estados Unidos".

Antes estas palabras que se repiten desde Washington, el presidente Petro, salió a responder: "Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma (sic) más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Petro tuvo un pasado con las organizaciones guerrilleras colombianas. Se unió a los 17 años al movimiento 19 de abril (M-19),un grupo guerrillero con una perspectiva bolivariana, socialdemócrata y nacionalista. Fue detenido y en febrero de 1987, liberado. A partir de allí, se dedicó a la docencia y comenzó su actividad política hasta llegar a la presidencia.

Petro dice estar dispuesto a volver a tomar las armas para defender a su patria. Luego que lo que sucedió en la madrugada del sábado en Venezuela, nadie puede creer que - llegado otro acto de ataque de EE.UU. a un país de la región - sus chances son realmente nulas. Por suerte, para los colombianos, el país tiene elecciones presidenciales el próximo 8 de marzo. Y Petro no puede presentarse a la reelección.

Fuente y fotos: A24