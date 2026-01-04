Además, abogó por asegurar el estado de derecho y respetar los derechos humanos y civiles.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, manifestó al final de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Además, abogó por asegurar el estado de derecho y respetar los derechos humanos y civiles “trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”. En el cierre, invocó a la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, y a los nuevos santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, canonizados por el Vaticano el pasado 19 de octubre.

El pontífice había rechazado una intervención militar

El pontífice estadounidense, con orígenes en América Latina (nacionalizado peruano) y una gran conexión con la región, se refirió en varias ocasiones a Venezuela. La última vez había sido durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano el 2 de diciembre, cuando criticó al gobierno de Donald Trump, rechazó cualquier uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocar al régimen de Maduro y reclamó por otras maneras, como el “diálogo” e incluso ”la presión económica".

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. Con cierta frecuencia a veces hay que ver: por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”, afirmó. Y añadió: “Yo, de nuevo, creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”

