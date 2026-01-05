Al llegar la temporada de calor, en la provincia, se dispara el uso del aire acondicionado y eso repercute en el consumo. Ante ello, y con el objetivo del uso responsable de la energía y de mitigar el impacto en las facturas de luz, SECHEEP, a través de su campaña “Ahorros de Verano” brinda recomendaciones sobre la utilización adecuada, el mantenimiento y la compra de los equipos de refrigeración.

Para ahorrar energía con el aire acondicionado es fundamental mantener puertas y ventanas cerradas, limpiar los filtros con regularidad -ya que la suciedad puede aumentar el consumo hasta un 10%- y considerar el uso de ventiladores para distribuir mejor el aire frío. Asimismo, elegir equipos con etiqueta energética A+++ y tecnología Inverter permite reducir el gasto de manera significativa.

Sugerencias para la configuración y el uso del equipo

Modo ECO: buscar en el control remoto el botón “ECO” o “Ahorro de Energía”, que permite al equipo ajustar su potencia de manera automática.

Temperatura ideal: se recomienda configurar el aire entre 24° y 26°. A modo de ejemplo, subir la temperatura de 20° a 24° puede generar un ahorro de entre el 3% y el 5% por cada grado.

Ventilador + aire acondicionado: combinar el uso del aire con un ventilador ayuda a mejorar la sensación térmica y permite aumentar la temperatura del equipo, por ejemplo, a 26°.

Puertas y ventanas: mantenerlas cerradas evita la pérdida de aire frío y reduce el esfuerzo del equipo.

Filtros limpios: se recomienda limpiarlos a mano con detergente suave al menos una vez al año. Los filtros sucios pueden incrementar el consumo hasta un 10%.

Aislamiento del ambiente: contar con un buen aislamiento en techos y paredes reduce la carga de trabajo del equipo y mejora la eficiencia.

Tips para comprar un aire más eficiente

Etiqueta energética: priorizar modelos con clasificación A+++, A++ o A, que son los más eficientes.

Tecnología Inverter: este sistema es más eficiente y puede generar un ahorro energético de hasta un 73% en algunos modelos.

Desde Secheep recuerdan y reiteran a la comunidad que mejorar los hábitos cotidianos de consumo eléctrico contribuye a reducir la demanda energética en los hogares. Pequeñas acciones diarias permiten mejorar la eficiencia y evitar gastos innecesarios al momento de pagar la factura de luz.

