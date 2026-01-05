El servicio se podrá utilizar sin costo hasta el 3 de febrero. El empresario confirmó que liberará el servicio de conectividad satelital hasta el 3 de febrero “en apoyo al pueblo venezolano”, luego de la captura del líder chavista

El director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX confirmó que el acceso sin costo estará habilitado hasta el 3 de febrero en todo el territorio venezolano. “En apoyo al pueblo de Venezuela”, escribió Musk en su cuenta de X al dar a conocer la decisión.

Starlink ofrece actualmente planes de conexión para hogares y para uso itinerante, con valores que oscilan entre los 80 y 120 dólares mensuales, de acuerdo a la información publicada por la propia compañía. Durante el período anunciado, el servicio será gratuito para los usuarios en Venezuela.

Horas antes, Musk se había pronunciado públicamente sobre la captura de Maduro y celebró el operativo encabezado por Estados Unidos. En una serie de mensajes, sostuvo que la detención permitirá que los venezolanos accedan a “la prosperidad que merecen”.

Además, el empresario felicitó al expresidente estadounidense Donald Trump por la operación y la definió como “un mensaje claro para los regímenes autoritarios”. En ese mismo contexto, también cuestionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien había manifestado su rechazo a la intervención estadounidense en Venezuela.

Fuente y fotos: Rosario 3