"Discutió con su pareja. No ameritó caso penal. En lo administrativo se le retuvo preventivamente el arma reglamentaria -una pistola Bersa calibre 9 milímetros- y se le otorgó licencia especial por 45 días por tratamiento psicológico. Al ingreso le dio todo perfecto pero ayer, cuando el novio le dijo que no quería saber nada con ella, enfureció y le dijo que se mataría", explicó a Periodismo365 el Comisario General (R) Fernando Romero, Jefe de la Policía del Chaco.

De acuerdo con información oficial, la agente identificada por sus iniciales C.M.O., había recibido en la jornada su arma reglamentaria y, en ese contexto, manifestó verbalmente su intención de atentar contra su vida. La situación estaría vinculada a una reciente ruptura sentimental, lo que habría derivado en un fuerte estado de alteración emocional.

Ante la gravedad del cuadro, efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar y lograron entablar diálogo con la joven, priorizando su contención y resguardo. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial con el objetivo de garantizar su integridad física y emocional.

En paralelo, se dio intervención al Departamento de Medicina Laboral, activándose el protocolo de atención en salud mental. La agente fue evaluada por la licenciada en Psicología Belén Mansilla, quien continuaba con la entrevista profesional al cierre de esta información, quedando pendiente la emisión del informe técnico correspondiente.

Desde la institución policial remarcaron la importancia de la rápida intervención y subrayaron la necesidad de reforzar el acompañamiento psicológico, especialmente en etapas sensibles como el ingreso efectivo al servicio activo.

