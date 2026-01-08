El trágico hecho ocurrió en el predio lindero al santuario del Gauchito Gil, ubicado en la localidad correntina de Mercedes. El fallecido era un hombre de 64 años, de la provincia de Buenos Aires.

El informe policial detalló que el fallecido identificado como Anastasio A. se atragantó mientras comía un caramelo, la falta de aire provocó su descompensación por lo que fue trasladado al Hospital local pero pese a los esfuerzos de las personas que intentaron socorrerlo, el hombre perdió la vida. El cronista de este medio que se encuentra en el santuario del Gaucho Gil, contó que el sexagenario fue encontrado entre los micros de larga distancia que llegaron a Mercedes para los festejos del 8 de enero.

El cuerpo del hombre fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la morgue local a efectos de practicársele el examen médico correspondiente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.

Fuente y fotos: Radio Sudamericana