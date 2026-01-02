A nivel nacional, la tasa de femicidios se ubicó en 1,27 por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, este promedio es superado ampliamente por algunas provincias. Neuquén lidera el ranking con la tasa más alta (3,04), seguida por Misiones (2,45), Santa Fe (2,13) y Chaco (1,89).

A nivel nacional, la tasa de femicidios se ubicó en 1,27 por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, este promedio es superado ampliamente por algunas provincias. Neuquén lidera el ranking con la tasa más alta (3,04), seguida por Misiones (2,45), Santa Fe (2,13) y Chaco (1,89).

El peligro en el círculo íntimo

Los datos desmitifican la inseguridad en el espacio público como principal riesgo: el 60% de los crímenes ocurrieron dentro de una vivienda (ya sea de la víctima, del femicida o compartida). Asimismo, en el 70% de los casos, el agresor pertenecía al círculo cercano de la mujer, siendo parejas o ex parejas el vínculo predominante en casi la mitad de los registros. El informe también destaca el impacto social a largo plazo: 135 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre como consecuencia de estos ataques durante el 2025.

Santa Fe y Rosario: El impacto de las armas y la criminalidad

La provincia de Santa Fe, con 39 casos, presenta una situación alarmante, especialmente en la ciudad de Rosario, donde se concentró el 51% de los femicidios provinciales.

Lo que distingue a Rosario del resto del país es la modalidad de los crímenes:

Armas de fuego: Mientras que a nivel nacional se usaron en el 27,8% de los casos, en Rosario el 75% de los femicidios se cometieron con armas de fuego.

Contexto de criminalidad: En la ciudad, el 45% de las muertes se dieron en contextos vinculados a bandas criminales, una cifra muy superior al promedio nacional del 15%.

Desconocidos: A diferencia del país, donde la mayoría conoce a su agresor, en Rosario el 40% de los femicidas fueron identificados como «desconocidos», reforzando la hipótesis de ataques por encargo o sicariato.

Tipos de Femicidios en Argentina (Cierre 2025)

Íntimos/Familiares: 58%

Contexto de criminalidad: 15,1%

Vinculados y otros: 26,9%

El informe concluye que, pese a los esfuerzos institucionales, la violencia de género sigue mutando y encontrando en la disponibilidad de armas de fuego y las estructuras criminales territoriales -especialmente en regiones como Santa Fe- un factor multiplicador de la letalidad.

Fuente y fotos: El Ciudadano Web