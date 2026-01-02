En las compras previstas se encuentra la de insumos descartables, equipos y medicamentos -entre ellos insulinas y comprimidos- por un monto superior a los 3.800 millones, destinados a asegurar la provisión continua del tratamiento de pacientes diabéticos.

Por otra parte, se obtendrán equipos centrales de climatización, consistentes en aires acondicionados frío/calor, que serán instalados (previa desinstalación de los equipos existentes) en los Cuerpos I, V y IX del Hospital “Dr. Julio C. Perrando”.

A su vez, el Gobierno provincial llevará adelante la compra de medicamentos anestésicos en presentación de ampollas, destinados a cubrir, por un período estimado de tres meses, las necesidades de los servicios que integran la Red Sanitaria Provincial.

Finalmente, se comprarán insumos descartables necesarios para la toma de muestras y el posterior procesamiento de determinaciones bioquímicas de carácter sérico, con el fin de abastecer al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital “Dr. Julio C. Perrando” asegurando el normal desarrollo de estudios diagnósticos y el fortalecimiento de la capacidad operativa del laboratorio.

Periodismo365