El hecho de sangre ocurrió en la tarde de este miércoles. El autor fue detenido y el arma secuestrada. El menor fue trasladado al Hospital de Sáenz Peña donde permanece internado fuera de peligro.

El niño estaba acompañado de su madre (31), quien explicó que momentos antes su hijo se encontraba junto a otro menor apellido apodado "Viejo" y otros más, cuando le efectuaron un disparo en la pierna; desconociendo el motivo. El niño herido junto a la madre fueron derivados al Hospital "4 de Junio" de Sáenz Peña y se encuentra fuera de peligro.

En esas circunstancias, los efectivos diagramaron un operativo en forma inmediata con personal vistiendo de civil y uniformados para detener al autor, logrando luego de realizar las pertinentes averiguaciones mediante declaraciones y comentarios de vecinos, que seria M.H.

Los policías irrumpieron en varios domicilios donde frecuentaría el autor, logrando en uno de ellos la aprehensión de M.G.H., de 25 años de edad, domiciliado en el Barrio Norte de Avia Terai. Además se secuestró un revólver calibre 32, marca DV Dillon Volonte, con capacidad para 7 balas. El Fiscal en turno dispuso la aprehensión del autor y posterior traslado a Tribunales. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal en Feria a cargo de la Dra. Natasha Afanasenko, en la causa por "Supuesto Herido de Arma de fuego".

Periodismo365